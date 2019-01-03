“Üniversitelerde, bilim ve bilgi üretiminin esas olduğu, hukuk devleti ilkelerinin geçerli olduğu, güvenli ve şiddet içermeyen bir akademik ortam yaratılması çağrımızı yineleriz. Eğitimin her aşamasında bilimsel bilgiyi yerleştirmek ve kadın düşmanlığını ortadan kaldırmak için tüm eğitimcileri göreve çağırırız” ifadelerine yer verilen açıklamada, Ceren Damar'ın yaslı ailesine, meslektaşlarına ve tüm yükseköğretim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.
DAÜ-SEN Türkiye’de öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar hakkında açıklama yaptı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesi hakkında açıklama yaptı.
03 Ocak 2019 Perşembe 18:07