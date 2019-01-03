DAÜ-SEN Türkiye’de öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar hakkında açıklama yaptı

Konuyla ilgili yazılı açıklamada “bu cinayette, bir kadının otoritesini tanımayan erkek şiddeti ve kadın düşmanlığı görmezden gelinmemelidir” denildi.

“Üniversitelerde, bilim ve bilgi üretiminin esas olduğu, hukuk devleti ilkelerinin geçerli olduğu, güvenli ve şiddet içermeyen bir akademik ortam yaratılması çağrımızı yineleriz. Eğitimin her aşamasında bilimsel bilgiyi yerleştirmek ve kadın düşmanlığını ortadan kaldırmak için tüm eğitimcileri göreve çağırırız” ifadelerine yer verilen açıklamada, Ceren Damar'ın yaslı ailesine, meslektaşlarına ve tüm yükseköğretim camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.