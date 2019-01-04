Hükümette olan partilerin, vicdani retle ilgili gerekli yasal değişikliği yapmakla yükümlü olduğu ifade edilen açıklamada “Hükümet eden tüm partilerin seçim kitapçıklarına baktığımızda vicdani retle ilgili düzenlemeyi görmek zaten mümkündür. Topluma verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerekmektedir” denildi.
DAÜ-SEN: “Vicdani ret bir insan hakkıdır! Hükümet bunu bir an önce gündemine almalıdır”
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun dün görüşülen davasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, vicdani reddin bir insan hakkı olduğunu, hükümetin bunu bir an önce gündemine alması gerektiğini kaydetti.
04 Ocak 2019 Cuma 12:47