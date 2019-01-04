DAÜ-SEN: “Vicdani ret bir insan hakkıdır! Hükümet bunu bir an önce gündemine almalıdır”

Yargıç Temay Sağer’in kararı açıklarken “KKTC’dele ilgili bir düzenleme yok ve seferberlik çağrısına uyulmaması suçtur” dediği belirtilen açıklamada “Karardan da açıkça anlaşılacağı üzere, karar, yani vicdani rettin suç sayılması KKTC’de vicdani retle ilgili bir düzenlemenin olmamasından kaynaklanıyor” ifadelerine yer verildi.

Hükümette olan partilerin, vicdani retle ilgili gerekli yasal değişikliği yapmakla yükümlü olduğu ifade edilen açıklamada “Hükümet eden tüm partilerin seçim kitapçıklarına baktığımızda vicdani retle ilgili düzenlemeyi görmek zaten mümkündür. Topluma verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerekmektedir” denildi.