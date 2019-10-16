DAÜ-SEN: "YÖDAK daha da güçlendirilmesi ve özerk olmalıdır"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) daha da güçlendirilmesi ve özerk olması gerektiğini savundu.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, “Son günlerde aralarında Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun bulunduğu çeşitli yetkililer ile etkilerindeki basın mensuplarının YÖDAK’ın itibarını zedeleyici ve varlığını sorgulayıcı açıklamalarda bulundukları” ileri sürüldü.

Açıklamada, “ Elbette YÖDAK'ın yasasından veya mevcut kadrosundan kaynaklanan sorunları ve hataları mevcut olabilir. Ancak tüm bu unsurlar YÖDAK'ın gerekliliğinin sorgulanmasını getiremeyecek kadar ciddiyetten uzaktır. Tüm dünyada denetleme ve planlama amacıyla bu tür kurumlar mevcuttur. Bu kurumlar yükseköğretimde siyasi veya ticari yaklaşımların kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır”denildi.

Bir yöneticinin bugünkü konumunun YÖDAK'ın kararlarına aykırı olması durumunda YÖDAK'ın sorgulanmasının oldukça garip bir durum yarattığı ileri sürülen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Öğrenci sorunları, sosyal sorunlarla karşı karşıya olan yükseköğretim alanının denetlenmesi için YÖDAK'ın ortadan kaldırılması değil, daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda YÖDAK yasası yeniden ele alınarak kurumun olabildiğince özerk hale getirilmesi ve güçlendirilmiş bu kurumun kararlarına eksiksiz uyulması en doğrusu olacaktır.”