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DAÜ-SEN: "YÖDAK daha da güçlendirilmesi ve özerk olmalıdır"

DAÜ-SEN açıklama yaptı

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:45
DAÜ-SEN: "YÖDAK daha da güçlendirilmesi ve özerk olmalıdır"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) daha da güçlendirilmesi ve özerk  olması gerektiğini savundu.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, “Son günlerde aralarında Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Milli Eğitim ve Kültür  Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun bulunduğu çeşitli yetkililer ile etkilerindeki basın mensuplarının  YÖDAK’ın  itibarını zedeleyici ve varlığını sorgulayıcı açıklamalarda bulundukları” ileri sürüldü.

Açıklamada, “ Elbette YÖDAK'ın yasasından veya mevcut kadrosundan kaynaklanan sorunları ve hataları mevcut olabilir. Ancak tüm bu unsurlar YÖDAK'ın gerekliliğinin sorgulanmasını getiremeyecek kadar ciddiyetten uzaktır. Tüm dünyada denetleme ve planlama amacıyla bu tür kurumlar mevcuttur. Bu kurumlar yükseköğretimde siyasi veya ticari yaklaşımların kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır”denildi.

Bir yöneticinin bugünkü konumunun  YÖDAK'ın kararlarına aykırı olması durumunda YÖDAK'ın sorgulanmasının  oldukça garip bir durum yarattığı ileri sürülen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
Öğrenci sorunları, sosyal sorunlarla karşı karşıya olan yükseköğretim alanının denetlenmesi için YÖDAK'ın ortadan kaldırılması değil, daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda YÖDAK yasası yeniden ele alınarak kurumun olabildiğince özerk hale getirilmesi ve güçlendirilmiş bu kurumun kararlarına eksiksiz uyulması en doğrusu olacaktır.”

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Son Güncelleme: 16.10.2019 13:52
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberÖZERKYÖDAKDAÜ-SEN
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