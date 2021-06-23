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DAÜ-SEN’den Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ziyaret

DAÜ-SEN, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret etti.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:12
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DAÜ-SEN’den Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret ederek 2021-2022 akademik ve eğitim yılında yüz yüz eğitime geçmek için alınacak önlemler konusundaki görüşlerini paylaştı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ-SEN görüşmede kesintisiz bir eğitim ve öğretim yılı için ülkenin sağlık şartlarının bozulmaması, ülkede aşılamanın yüzde 70'e varması ve önlem olarak öğrencilere aşı uygulanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek yükseköğretim öğrencileri ve velilerinin aşılı olacağına dikkat çekilerek, uluslararası öğrencilerin güvenli şartlarda öğrenim görebilmesi için bugünden aşı tedarikinin sağlanması gerektiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
DAÜSENOlgun Amcaoğlu
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