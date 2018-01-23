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DAÜ-SEN’den, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 15 bin 625 TL’lik bağış

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 15 bin 625 TL’lik bağışta bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 15:59
DAÜ-SEN’den, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 15 bin 625 TL’lik bağış
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 15 bin 625 TL’lik bağışta bulundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, DAÜ-SEN, üyelerine yeni yılda hediye etmek üzere Vakfın özel olarak tasarladığı termoslardan 625 adet alarak Vakıf’a 15 Bin 625 TL’lik bağışta bulundu.

Vakıf, gösterdiği sosyal sorumluluktan ötürü DAÜ-SEN’e teşekkür plaketi takdim etti.

Plaketi takdim eden Vakıf Koordinatörü Övgü İnce, DAÜ-SEN’in yapmış olduğu bu bağışın üye çocuk ve aileleri için çok değerli olduğunu ve bu tür bağışların Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın faaliyetlerini sürdürülebilir kıldığını dile getirdi.

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