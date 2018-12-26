DAÜ-SEN’den Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 17 Bin 500 TL’lik Bağış

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı,’e iki yıldır gösterdiği anlamlı sosyal sorumluluktan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Plaketi takdim eden Vakıf Koordinatörü Övgü İnce, DAÜ-SEN’in hem 2018 yılında hem de 2019 yılında üyelerine verecekleri yeni yıl hediyelerini Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın ürünlerinden tercih ederek yapmış oldukları bu bağışın, üye çocuk ve aileleri için çok değerli olduğunu ve bu tür bağışların Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın faaliyetlerini sürdürülebilir kıldığını dile getirerek, teşekkürlerini sundu.



Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamada, kurulduğu günden itibaren kanserle mücadele eden çocuk ve ailelerine yardım eli uzatabilmek adına faaliyetlerini sürdüren bir vakıf olmasıyla birlikte maddi-manevi tüm faaliyetlerini halktan gelen bağışlarla sürdürmekte olduğu vurgulandı.