Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

DAÜ ”Sosyal Medya ve Marka Haftası” tamamlandı

05 Nisan 2019 Cuma 15:22
DAÜ ”Sosyal Medya ve Marka Haftası” tamamlandı
banner44

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), DAÜ Sosyal Medya Birimi ve DAÜ İletişim Fakültesi iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen “DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’19”, 4 Nisan 2019 Perşembe günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen ikinci gün sunumları ile tamamlandı.

İlk günde olduğu gibi, ikinci günde de birbirinden uzman kişilerin yer aldığı etkinlikte; Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, SP Branding &amp; Management Kurucusu Selin Persentili, Maxfield &amp; Parrish,INC. Kurucusu Eren Yağmuroğlu, Siyasal Kampanya Yöneticileri Atıf Müezzinler ve Ömer Yetkinel ile Renault Mais Türkiye Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların ardından konuşmacılara DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.

banner41
Sektörlerin Geleceği Masaya Yatırılıyor Geçtiğimiz yıllarda Coca-Cola, Hepsiburada, Sony, Arçelik gibi markaların uzmanlarını ağırlayan ve bu markaların sosyal medya ve pazarlama noktalarına ağırlık veren etkinlikte, bu yıl yalnızca sosyal medyayı değil dijital trendleri ve güncel tüketici alışkanlıklarını da takip edebilmek için siyasal kampanya uzmanları, dijital kimlik yöneticileri gibi alanların yanında Netflix, Akustikhane gibi tüm kullanıcı profillerinden büyük kitlelere hitap eden platformlardan da uzmanlar ağırlandı.

DAÜ Sosyal Medya ve Marka Haftası’19 bu alanda çalışan, uzmanlaşmayı düşünen ve güncel gelişmeleri takip ederek kendi sektörünün gelecekte ihtiyaç duyacağı noktaları belirlemek isteyen herkese hitap ederek, geçen yılların tecrübeleri ve önümüzdeki yıllarda önem kazanması beklenen noktaları aktarmayı da hedefledi.

(BRT MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
DAÜ”Sosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
Taçoy: Türkiye’de elektrik KKTC’nin yarı fiyatı
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
12 kaçağın 8’i ihraç ediliyor!
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak
Çan hırsızları 4 gün daha tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim