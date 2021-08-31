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DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Cinsel Tacize Karşı Yürüyüş Düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi artan cinsel taciz olaylarına karşı bir yürüyüş düzenliyor.

31 Ağustos 2021 Salı 17:25
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DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Cinsel Tacize Karşı Yürüyüş Düzenliyor

DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar, cinsel tacizin kurbanın onayı olmadan güç kullanılarak ya da tehdit edilerek yapılan istenmeyen cinsel içerikli davranışları içerdiğini, bu davranışlara maruz kalan kurbanların kısa vadede şok, korku gibi belirtiler gösterirken, uzun vadede kaygı, travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunların ortaya çıktığını belirtti. 

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi olarak çoğunlukla konuşulamayan, bu yüzden de yokmuş zannedilen bu sorunun var olduğunu ve yüksek sesle dillendirilmesi gerektiğini toplumumuza hatırlatmak amacıyla bu yürüyüşü düzenlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Fatih Bayraktar, duyarlı tüm bireyleri ve sivil toplum kuruluşlarını cinsel taciz mağdurlarına destek olmak üzere yürüyüşe beklediklerini kaydetti. 

Cinsel Tacize Dur De!” yürüyüşü yarın saat 18.30’da, DAÜ-Lefkoşa yolu üzerinde bulunan Batıkent Evleri’nde gerçekleştirilecek.

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