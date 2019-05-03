DAÜ Turizm Fakültesi,  6 ve 8 Mayıs tarihlerinde 2 panel düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 7. Uluslararası Kariyer Günleri çerçevesinde 6 ve 8 Mayıs tarihlerine 2 panel düzenleyecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs Pazartesi günü, saat 10.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali çerçevesinde “Slowfood Movement Paneli” düzenlenecek.

Söz konusu panelde yurt dışı ve yurt içinden birçok alanında uzman konuk bilgi ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşacaklar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç “Slowfood” hareketi konusunda ilk kez akademik bir ortamda panel düzenleneceğini ve ülke turizminin farklı ve özünde gerçek olan bir yemek kültürü ve hareketi hakkında farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Kılıç, panele Neptün Soyer (Köy Koop İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı), Barbara Massaad (Slow Food Lübnan Lideri, Yemek Yazarı, Fotoğrafcı), Ayfer Yavi (Slowfood Türkiye Yağmur Böreği Lideri) ve Zekai Altan’ın (Slowfood Galatya Lideri, Araştırmacı Yazar, Girişimci) katılacağını bildirdi.