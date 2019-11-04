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DAÜ Turizm Fakültesi’ne Uluslararası Yarışmalarda Altın ve Bronz Madalya…

Uluslararası Turizm ve Otelcilik Okulları Birliği’nin (EURHODIP) düzenlemiş olduğu yarışmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin altın ve bronz madalyaya layık görüldüğü bildirildi. 

04 Kasım 2019 Pazartesi 17:10
DAÜ Turizm Fakültesi’ne Uluslararası Yarışmalarda Altın ve Bronz Madalya…

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 39 ülkeden 150’den fazla turizm okulunun ve konaklama işletmesinin üye olduğu EURHODIP’in İstanbul’da düzenlemiş olduğu ve Avrupa’dan birçok turizm ve otelcilik öğrencisinin yer aldığı yarışmada DAÜ Turizm Fakültesi öğrencisi Mert Ercan Bulut birincilik ile altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı yarışmada Sina Vahedi ise üçüncülük ödülü olan bronz madalyayı aldı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, böylesine uluslararası bir organizasyonda, dünyanın birçok farklı ülkesinden gelerek yarışmaya katılan ve okullarını temsil eden öğrenciler arasından DAÜ öğrencilerinin birincilik ve üçüncülük derecelerine sahip olmalarının kendilerine gurur verdiğini dile getirdi.

Yarışmada öğrencilere eşlik eden Yrd. Doç. Dr. Ali Özduran’a ve öğrencilere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, bu başarının “nitelikli ve çağın gereksinimlerine cevap veren eğitim kalitelerinin” bir sonucu olduğunu belirtti. 

DAÜ Turizm Fakültesi olarak uluslararasılaştırma ana vizyonu çerçevesinde EURHODIP ve diğer muteber kurumların düzenlediği uluslararası etkinliklere önem verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, bu kapsamdaki etkinliklerin, uluslararası turizm eğitimi dünyasında söz sahibi ve lider bir fakülte olma hedeflerine ilerlemede ve mezunlarının niteliklerini yansıtmada önemli katkılar yaptığını dile getirerek, kendilerine sürekli destek veren DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerini iletti.

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Son Güncelleme: 04.11.2019 17:13
Anahtar Kelimeler:
Turizm FakültesiDAÜ
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