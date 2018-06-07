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DAÜ Türk üniversiteleri arasındaki yerini de yükseltti

Geçtiğimiz yıl ilk kez En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması’nda yer alan DAÜ, 151-200 bandına girmişti. DAÜ bu yıl yapılan sıralamada ise 101-150 bandına yükselmeyi başardı. DAÜ Türk üniversiteleri arasındaki yerini de yükselterek, 4'üncü sıraya yerleşti...

07 Haziran 2018 Perşembe 14:01
DAÜ Türk üniversiteleri arasındaki yerini de yükseltti

Dünyanda en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2018 yılı için Dünya’nın 50 Yılı Aşmamış En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması’nı açıkladı. Söz konusu sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 101-150 bandında yer aldı.

Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteleri eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alan THE, En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması’nı resmi internet sitesinden açıkladı. Sıralamada genel THE Dünya Listesi’ndeki ayni performans ölçekleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez En İyi Genç Üniversiteler Sıralaması’nda yer alan DAÜ, 151-200 bandına girmişti. DAÜ bu yıl yapılan sıralamada ise 101-150 bandına yükselmeyi başardı. DAÜ bu başarısıyla Türk üniversiteleri arasındaki yerini de yükselterek, dördüncü sıraya yerleşti.

DAÜ 25 bini aşkın üniversite arasından sadece 1100 üniversitenin yer aldığı Times Higher Education (THE) 2017 – 2018 Akademik Yılı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ise 601-800 bandındaki yerini koruyarak, KKTC’den listeye giren tek üniversite olma özelliğini taşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, THE Editörü aracılığıyla kendilerine gönderilen mektupta, söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer aldığı bilgisini almaktan ve geçtiğimiz yılki sıralamaya göre ilerleme kaydetmiş olmaktan dolayı onur ve gurur duyduğunu ifade etti. DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Osam, bunun da elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ve bu başarının kurum olarak niceliğe verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı. Osam, başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade etti.

“Bu yıl eğitimde 39. yılını kutlayan DAÜ, KKTC ve bölge için bir gurur kaynağıdır. Daha da büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün başarısında katkısı olan tüm personele teşekkür etti.

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