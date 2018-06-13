DAÜ, uluslararası sanat projesine ev sahipliği yapıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 13 farklı ülkeden üniversitelerin, 70 dolayında akademisyen sanatçı ve tasarımcının çalışmalarından oluşacak “Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) adlı uluslararası bir sanat projesine ev sahipliği yapıyor.

Proje kapsamında 10 adet obje belirlenip üniversitelere gönderilirken, her kurumun belirlemiş olduğu 6 kişilik sanatçı/tasarımcı öğretim üyesi birer obje seçerek eserlerini hazırlayacaklar.

Sanatçılardan, seçecekleri objeleri manipülasyonlarla, yeni ve şaşırtıcı fikirler kullanarak fantastik ve gerçeküstücü yeni anlamlara ve hikayelere dönüştürmeleri bekleniyor.

Katılımcıların 30 Haziran 2018 tarihine kadar gönderecekleri çalışmalar, DAÜ tarafından hazırlanacak basılı bir katalogda yer alacak. “Unusual Message” sanat projesi dünyanın farklı kıtaları ve kültürlerinden belirlenmiş katılımcı ülkelerin üniversitelerinin 2018 – 2019 Akademik Yılı’nda hazırlayacakları uluslararası kapsamlı, ardışık sergilerle, dünyanın dört bir tarafından izleyicilerle buluşacak.

Koordinatörlüğünü Belçikalı sanatçı Prof. Martin R. Baeyens ve DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun birlikte yürüttüğü “Unusual Message” projesinin temel amacı dünyanın farklı kültürlerinden kurum ve sanatçıları bir araya getirerek geniş bir sanat ve tasarım ağı kurarak, ileride öğrenci-öğretim üyesi değişimleri ile sanat tasarım ortak projelerini de içeren geniş bir uluslararası iş birliği ortamı oluşturmaktır.

“Unusual Message” (Sıradışı Mesaj) sanat projesi katılımcı ülkeleri ise şöyle;

Kıbrıs, Çin, Polonya, Türkiye, İran, Amerika, Rusya, Meksika, Kore, Kosova, Romanya, Fransa, Bosna Hersek.