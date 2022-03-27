DAÜ ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği'nde “Mutfak Atölyesi” etkinliği

Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında “Mutfak Atölyesi” etkinliği düzenledi.

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nden özel gereksinimli bireylerin katıldığı etkinlikte, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Görevlisi Mine Adalıer önderliğindeki fakülte ekibi gençlerle pizza yapımı gerçekleştirdi.

Özel gereksinimli bireylerin eğlenceli ve topluma katılmaları anlamında yararlı vakit geçirdiği mutfak atölyesinin ardından, pişirilen pizzalar hep birlikte yenildi. Etkinliğin sonunda Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı tarafından DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Öğr. Gör. Mine Adalıer’e teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

Aynı zamanda Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından merkez sorumluları, stajyerler ve fakülte asistanlarına birer teşekkür belgesi sunuldu. Atölye katılımcılarına ise katılım belgesi ile üzerlerinde isimleri yazılı olan tahta kaşıklar hediye edildi.

KILIÇ: UMARIM Kİ BU FARKINDALIK DALGA GİBİ YAYILACAK

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Bugün çok özel bir gün yaşıyoruz. Üniversiteyle sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin çok güzel bir örneğini sergiledik. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, bu konu hakkında farkındalığın arttırılması için pek çok kurum ve kuruluş ortak çalışmalar yapıyor. Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği’ne bu görevi yerine getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Biz de bu anlamlı güne katkı vermek için elimizden geleni yaptık. Fakültemiz bünyesinde etkinliğimize gelen gençlerimizle birlikte pizza yaptık. Onların heyecanlarını paylaştık. Ama aslında amaç bugünün anlam ve önemini hem dünyaya, hem de ülkemize yaymak, aynı zamanda da onların bizler için ne kadar önemli olduğunu da vurgulamaktı. Bu etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, İrfan Nadir Eğitim Merkezi ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü’ne çok teşekkür ediyorum. Umarım ki bu farkındalık dalga gibi yayılacak” diye konuştu.

Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı da, “21 Mart Dünya Down Sendormu Farkındalık Günü kapsamında Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneğimiz, DAÜ Turizm Fakültesi iş birliği ile güzel bir etkinlik düzenledi. Bugün, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 10’un üzerinde genç bireyimizle birlikte pizza yapımı gerçekleştirdik. Down sendromlu bireylerin sosyal hayata kazandırılması, toplumun içerisinde var olması oldukça önemli. Bu farkındalık gününde de onların mutlu olması bizleri çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.