DAÜ, Warwick Üniversitesi arasındaki işbirliği anlaşması 6 yıl daha uzatıldı

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, iki üniversite arasında imzalanan anlaşma kapsamında 2011 yılından bu yana DAÜ kampüsünde yürütülmekte olan “Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi” ile “Mühendislik İşletme Yönetimi” programları yoğun ilgi ve elde edilen başarı nedeniyle 6 yıl daha hizmet verecek.

Açıklamada, anlaşmayla, her iki üniversiteden, 2 yıl içerisinde, iki yüksek lisans programından mezun olabilme imkanı sağlandığı kaydedildi.

Bununla birlikte profesyonel olarak çalışma hayatı içerisinde bulunan kişilere yönelik esnek, yarı-zamanlı öğrenci statüsü ile WMG programlarında iş hayatını aksatmadan eğitim görmenin mümkün olacağı belirtildi.

Açıklamada, WMG’nin gerçek sanayi tecrübesi ile dünya standartlarında eğitim olanağı sağladığı ifade edildi; bu programların adaylara dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde yüksek lisans derecesi elde etme imkanı sunduğu, yüksek lisans (MSc) derecelerinin, DAÜ kampüsünde Warwick Üniversitesi’nden gelen deneyimli öğretim elemanları tarafından verilen derslerle bir akademik yılda tamamlandığı kaydedildi.

Ayrıca öğrencilere, iki modülü İngiltere`de Warwick Üniversitesi`nde veya Singapur, Malezya, Tayland ile Çin’de alabilme seçeneği de sunulduğu belirtilen açıklamada, programlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve Mart ayındaki alımlara başvuruda bulunmak için DAÜ kampüsündeki WMG-DAÜ Ofisi veya http://warwick.emu.edu.tr adresinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.