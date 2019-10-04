DAÜ XIII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması 13 Ekim’de

Geleneksel olarak her yıl yapılan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın on üçüncüsü, 13 Ekim’de gerçekleştirilecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, festival ve yarışma 10.00 – 18.00 saatleri arasında, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) yapılacak.

Açıklamada, etkinliğe ilgi duyan herkesin gruplar oluşturarak katılabileceği ifade edilerek, tüm üniversitelerde okuyan öğrencilerin katılımı ile etkinliğin daha da zenginleşeceği vurgulandı.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin 13 Ekim’e kadar “EMU Sand Festival” facebook sayfası veya 630 1139 numaralı telefona ulaşmaları gerekiyor.

(BRT/TAK)