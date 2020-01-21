Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...
Instagram’da bir devrin sonu! Instagram butona veda ediyor…
Instagram’da bir devrin sonu! Instagram...

DAÜ’de Cittaslow hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi,Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından Cittaslow’un önemi ve yapılması gerekenlerin ele alındığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi ayrıca doktora öğrencisi Ecem İnce bu yönde hazırladığı ‘Kuzey Kıbrıs’ta Yavaş Kent Felsefesi’ konulu tezini sundu.

21 Ocak 2020 Salı 14:51
DAÜ’de Cittaslow hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda ilk olarak konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr Hasan Kılıç üniversitelerin sorumlulukları arasında araştırmalar yapıp topluma hizmet etmenin var olduğunu anımsatarak, bu bağlamda Cittaslow’un hak ettiği görmesi amacıyla bu tür etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

DAÜ İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof.Dr Şule Aker de bu tür projelerin hem üniversiteler, belediyeler hem de ülke açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, Cittaslow’un ülkemiz açısından alternatif bir değer olduğunu kaydetti.

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Ali Öztiren ve öğretim görevlisi Deniz İşçioğlu da Cittaslow’un ülkemizde hayat bulmasının gelen turistler açısından da büyük önem taşıdığını, böylesi güzel projelerle sorunların çözümüne katkı sağlanacağını dile getirdiler.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da konuşmasında, Cittaslow ailesi olarak üniversitelerin kendilerine verdiği katkının çok önemli olduğunu belirterek, üniversite ve belediyelerin güçlerini birleştirmesi sayesinde güzel işlere imza atılacağına olan inancını dile getirdi ve Cittaslow’un ülkede hak ettiği değeri görmesi arzusu içinde olduklarını vurguladı.

DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü doktora öğrencisi Ecem İnce daha sonra ‘Kuzey Kıbrıs’ta Yavaş Kent Felsefesi’ konusundaki uygulamalar, sonuçlar ve önerileri içeren tezini davetlilere sundu.

İnce tezinde ülkenin yavaş kentlerinin sürdürülebilir bir yapıya sahip olmadığını, bu noktada yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar düşmekte olduğuna vurgu yaptı.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
DAÜCittaslow
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CAS çalışanı eylemde fenalaştı
CAS çalışanı eylemde fenalaştı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü kaza yaptı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü kaza yaptı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim