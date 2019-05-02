DAÜ’de çocuklar yararına kermes

DAÜ çalışanlarının gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen kermes, ‘ DAÜ ile Umutlara Ortak Ol’ projesi kapsamında Merkezi Derslikler önünde yapıldı.

Kermeste DAÜ’de yer alan tüm fakülte,müdürlük ve birimlerin katılımıyla kurulan standlarda ev yapımı çeşitli yiyecek,içecek satışları yapıldı.

Kermesten elde edilen gelirin tamamı ise Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümünde bulunan çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

DAÜ personel İşleri Müdürülüğü tarafından yürütülen ‘DAÜ ile Umutlara Ortak Ol’ projesi her ay başka bir etkinlik düzenleyerek, eğitim, sağlık alanlarında katkı yapmayı ayrıca çocuklar için fayda sağlamayı amaçlıyor.