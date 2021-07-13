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DAÜ’de genç eczacılar yemin etti

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 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için “Eczacılık Meslek Yemini Töreni” düzenledi. 

13 Temmuz 2021 Salı 14:18
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DAÜ’de genç eczacılar yemin etti

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Eczacılık Fakültesi açık hava amfisinde yapılan törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz, dekan yardımcıları, fakülte akademisyenleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, “Sevgili meslektaşlarım, bugün edeceğiniz yemini asla unutmayın ve profesyonel bir rehber olarak takip edin. DAÜ her zaman eviniz ve aileniz olarak kalacaktır ve biz her zaman sizin için burada olacağız. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Meslek hayatınızda başarılar dilerim sevgili genç meslektaşlarım” dedi.
Törende konuşan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, “Eczacılık Fakültemiz, 2011-2012 yılında faaliyete geçtiği günden bugüne kadar 703 mezun vermiştir. Bu yıl 123 mezun daha verdik. Eczacı olmanın bedeli; çok çalışmak, konsantre olmak ve inanmaktır. Siz inandınız, çalıştınız, konsantre oldunuz, uykusuz geceler geçirdiniz ve hak ederek mezun oldunuz” şeklinde konuştu.
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, “Her birinizin çok iyi bir eczacı olduğuna yürekten inanıyorum. Dünyanın birçok yerinde mesleğinizi icra ederek insanlığa hizmet edeceksiniz. Sizler sağlığın çok önemli bir paydaşısınız. Sizinle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki yaşamınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Hoşçakalın” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından, DAÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinin mezunlara mesajları yer aldı. 
Tören, DAÜ Eczacılık Fakültesi, B. Pharm. Program Birincisi Beyza Gürpınar ile D. Pharm. Program Birincisi Alireza Dehdari’nin mezunlar adına konuşmaları ve fakülte tarafından mezunlar için hazırlanan video gösterimi ile devam etti. 
Törende daha sonra mezunlar, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Eczacı Umut Öksüz eşliğinde yemin ettiler. 
Böylece mezunlar; meslek hayatları boyunca tüm bilgi ve becerilerini hastaların sağlığını korumak için kullanacaklarını, mesleklerini kötüye kullanmayacaklarını, her din, dil ve ırktan hastaya eşit ve adil yaklaşacaklarını dile getirdikleri yemin ile meslek hayatlarına ilk adımlarını atmış oldular.

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Doğu Akdeniz ÜniversitesiEczacılık Fakültesi
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