DAÜ’de “Irkçılıktan Uzak Bir Dünya” etkinlikleri düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi 'Irkçılıktan Uzak Bir Dünya' teması ile çeşitli etkinlikler düzenledi. Topluma Dayalı Hizmet Öğrenimi (THM 486) dersi kapsamında ders koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso moderatörlüğünde gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe Zimbabve, Nijerya, Çin, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, Ürdün, Pakistan, KKTC ve Fas ülkelerinden gelen çok sayıda öğrenci ile Turizm Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, Öğretim Görevlileri Turan Değirmencioğlu ve Hüseyin Bilsen de katıldı.
Etkinlikler kapsamında öğrenciler ilk olarak Gazimağusa sokaklarında kendi tasarladıkları posterleri ve t-shirtleri giyerek bir yürüyüş gerçekleştirdiler. İsmet İnönü Bulvarı’ndan başlayan söz konusu yürüyüşte öğrenciler Anıt Çemberi önünde durarak farkındalık yaratmak amacıyla pankart ve poster açtılar. Çeşitli sloganlar eşliğinde ırkçılıktan uzak bir dünya için etkinliklerini sürdüren öğrenciler Bob Marley’in ‘one love, one heart, let’s get together and feel alright ’ adlı şarkısını hep birlikte serslendirdiler.