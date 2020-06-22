DAÜ’de kayıtlar bugün başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi başvuru sonuçları ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi sınav sonuçları açıklanırken; DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için kayıtların bugün başlayacağı duyuruldu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, DAÜ’nün, COVID-19 pandemisi sürecini göz önüne alarak, bu yıl Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi çerçevesinde, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği programları hariç, diğer programlara online öğrenci aldığı belirtildi.
Çok eksiğidi zere eğitim... yerli insan okur dağıtım şirketlerinde çalışır yabancı okur altına çeker range rover mercedes virra gezeller bunun içinde.. Iraglı mı isden gavruk tenlisimi isden sanki da california oldu bunun içi.. açın açın milli servettir okullar.. Eylül ekim gibi o corona bir daha vursun da görürüm eğitimi :D