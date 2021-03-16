Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

DAÜ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

16 Mart 2021 Salı 15:47
387 Okunma
DAÜ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

DAÜ’den verilen bilgiye göre, yönetsel hizmetler, sözleşmeli, devamlı, sürekli ve işçi personel, DAÜ’ye bağlı Turizm Döner Sermaye, İç Hizmetler Döner Sermaye ile Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmeleri’nde görev yapan personel ve işçileri ilgilendiren TİS, DAÜ Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN), Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ VYK) ile DAÜ Rektörlüğü arasında yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen imza töreni ile imzalandı.

DAÜ Senato Toplantı Odası’nda imzalanan TİS’e, DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun ile Başkan Yardımcısı Kemal Karabulut imza koydu.

Törende, DAÜ VYK Üyesi Ersun Kutup, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy ve sendika yetkilileri de hazır bulundu. Söz konusu sözleşme iki yıl süre ile geçerli olacak.

İmza töreninde konuşan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, uzun bir çalışma sonucu gerçekleşen TİS’in DAÜ ve çalışanları için hayırlı olmasını diledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, göreve geldikleri andan itibaren yönetsel hizmetler ve işçi personelin çeşitli sorunları olduğunu gözlemlediklerini ve bunların çözümü için çalıştıklarının altını çizdi. Rektörlük olarak çalışanın hakkını en az sendika kadar koruma yönünde hareket ettiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Hocanın, “El birliğiyle üniversitemizi daha da ileriye götürmek üzere gerekli adımları hep beraber atacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun ise, kasım ayında yetkili sendika seçilmelerinin ardından çalışanlar için çok önemli olan TİS’i iyi kazanımlarla elde etmiş olduklarını belirtti. Altun, TİS’in hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. İmza töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TATAR, AVUSTRALYA YÜKSEK KOMİSERİ BEEVE’İ KABUL ETTİ
TATAR, AVUSTRALYA YÜKSEK KOMİSERİ BEEVE’İ KABUL ETTİ
CTP AKEL’İ ziyaret etti
CTP AKEL’İ ziyaret etti
Özersay: “Sıkıntı anlaşmada değil, hükümetin tavrındadır”
Özersay: “Sıkıntı anlaşmada değil, hükümetin tavrındadır”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim