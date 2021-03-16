DAÜ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

DAÜ’den verilen bilgiye göre, yönetsel hizmetler, sözleşmeli, devamlı, sürekli ve işçi personel, DAÜ’ye bağlı Turizm Döner Sermaye, İç Hizmetler Döner Sermaye ile Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye İşletmeleri’nde görev yapan personel ve işçileri ilgilendiren TİS, DAÜ Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN), Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ VYK) ile DAÜ Rektörlüğü arasında yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen imza töreni ile imzalandı.

DAÜ Senato Toplantı Odası’nda imzalanan TİS’e, DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun ile Başkan Yardımcısı Kemal Karabulut imza koydu.

Törende, DAÜ VYK Üyesi Ersun Kutup, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy ve sendika yetkilileri de hazır bulundu. Söz konusu sözleşme iki yıl süre ile geçerli olacak.

İmza töreninde konuşan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, uzun bir çalışma sonucu gerçekleşen TİS’in DAÜ ve çalışanları için hayırlı olmasını diledi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, göreve geldikleri andan itibaren yönetsel hizmetler ve işçi personelin çeşitli sorunları olduğunu gözlemlediklerini ve bunların çözümü için çalıştıklarının altını çizdi. Rektörlük olarak çalışanın hakkını en az sendika kadar koruma yönünde hareket ettiklerine vurgu yapan Prof. Dr. Hocanın, “El birliğiyle üniversitemizi daha da ileriye götürmek üzere gerekli adımları hep beraber atacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun ise, kasım ayında yetkili sendika seçilmelerinin ardından çalışanlar için çok önemli olan TİS’i iyi kazanımlarla elde etmiş olduklarını belirtti. Altun, TİS’in hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. İmza töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.