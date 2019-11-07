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DAÜ’den büyük başarı

DAÜ’nün işletme ve ekonomi eğitiminde dünya markası olarak tescillendiği bildirildi

07 Kasım 2019 Perşembe 19:53
DAÜ’den büyük başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) işletme ve ekonomi eğitiminde dünya markası olarak tescillendiği bildirildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2020 yılı için dünyanın en iyi işletme ve ekonomi eğitimi veren üniversitelerini dün açıkladı.

Buna göre, Massachusetts Institute of Technology, Stanford, Oxford ve Cambridge gibi dev üniversitelerin yer aldığı söz konusu sıralamaya, DAÜ de girmeyi başararak, 201-250 bandında yer aldı.

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