DAÜ’den mezunları ve ailelerine özel resepsiyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde; DAÜ mezunlarının ve başarılarında büyük payı olan velilerinin de katıldığı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlendi. Rektörlük Binası havuz başında düzenlenen resepsiyona; mezunlar ve aileleri, Nijerya’nın Ankara Büyükelçiliği temsilcisi Ahmed Mohammed Monguno, Times Higher Education Temsilcisi Michael Caruana, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları, Rektörlük Koordinatörleri, yönetsel müdürler ve akademisyenler katıldı.

Resepsiyon, DAÜ Tanıtım Filmi ve “DAÜ’de Öğrenci Olmak” isimli sinevizyon gösterimiyle başladı. Veliler, havuz başında düzenlenen etkinlikte çocuklarının mutluluğunu doyasıya paylaştılar. DAÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği gecede, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları eşliğinde tüm masaları tek tek gezerek mezun olan öğrenciler ve velileriyle sohbet ederken, misafirlerle anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Öğrencilerin ve velilerin DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a ilgisi büyüktü. Öğrenciler gece boyunca, zaman zaman Prof. Dr. Osam’ın yanına giderek ‘selfie’ de çektirdiler.

“Mezunlarımızla Gurur Duyuyoruz”

Mezuniyet Resepsiyonu’nda konuşma yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, bu güzel gecede mezunlar ve ailelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve DAÜ’de ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını ifade etti. Prof. Dr. Osam, bu yıl 2,800’ün üzerinde mezun vermiş olmaktan dolayı onur duyduklarını vurguladı. Prof. Dr. Osam, mezunların başarılarında ailelerin de emeğinin çok büyük olduğunun altını çizerek, kendilerini tebrik etti.

Ayhan Sicimoğlu Konser Verdi

Türk müzisyen, gezgin, radyo ve televizyon programcısı, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Ayhan Sicimoğlu, Latin All Stars Grubu ile birlikte Mezuniyet Resepsiyonu’nda sahne aldı. Ayhan Sicimoğlu ve ekibi, Latin müzik performanslarıyla DAÜ’lü genç mezunlara ve ailelerine unutulmaz bir gece yaşattı. Mezunlar, aileleri ve arkadaşları ile birlikte kendilerini Latin müziğinin hareketli ezgilerine kaptırarak, yağan yağmura aldırış etmeden doyasıya dans etti. Konser boyunca Ayhan Sicimoğlu’nun Türk ve yabancı öğrencilere zaman zaman Türkçe, zaman zaman İngilizce dillerinde esprili bir şekilde seslenmesi ile oldukça keyifli anlar yaşandı.