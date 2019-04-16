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DAÜ’den Notre Dame Katedrali yangını ile ilgili mesaj

16 Nisan 2019 Salı 19:35
DAÜ’den Notre Dame Katedrali yangını ile ilgili mesaj
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, dün Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili bir mesaj yayımladı.

DAÜ Rektörlüğünden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Notre Dame Katedrali’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın felaketinden dolayı büyük bir üzüntü duymaktayız.

850 yıllık bir tarihi barındıran, mimarisi ile tüm dünyanın göz bebeği olan ve Hristiyanlık dünyası için de büyük bir önem arz eden Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın, tüm ülkelerde olduğu gibi KKTC’de de büyük bir şok etkisi ve üzüntü yaratmıştır.

Tarihi ve kültürel mirasların öneminin ve korunması gerektiğinin farkındalığı içerisinde olan üniversitemiz, ülkemiz değerlerinin korunması ile ilgili üstüne düşen görevleri yerine getiren ve konuyla ilgili her zaman her türlü iş birliğine hazır olan bir eğitim kurumudur.

DAÜ olarak bu vahim olaydan ders çıkarılması gerektiğinin ve değerli bir tarihi geçmişe sahip olan ülkemizdeki eserlerin korunması adına tüm tedbirlerin alınması gerekliliğinin bir kez daha altını çizer, Notre Dame Katedrali yangınından dolayı Fransa halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

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