DAÜ’lü öğrenciler ödüllendirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından 2018-2019 Akademik Eğitim Yılı Bahar Döneminde başarı gösteren öğrencilere bugün gerçekleştirilen törenle, üstün başarı ve teşfik bursu ödülleri verildi.

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcisi Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, takdim edilen ödüllerin teşfik ve onure ödülleri olduğunu dile belirterek, akademik başarının gelecekte meslek hayatlarindaki başarı olarak kendilerine döneceğine işaret etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere ödülleri takdim edildi.

BRT