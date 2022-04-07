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Dava 15 Nisan'a ertelendi

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk soruşturması Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü ve 15 Nisan tarihine ertelendi.

07 Nisan 2022 Perşembe 11:53
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Dava 15 Nisan'a ertelendi
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(Kamalı Haber)

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk soruşturması Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü ve 15 Nisan tarihine ertelendi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu ile ilgili raporunu tamamladı.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye, mevzuatta belirlenen %25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili aylardır süren araştırma sonucunda, “Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal mevzuata aykırı işlemler ile kurumu zarar uğratma tespiti yapılmıştı. Başbakanlık Denetleme Kurulu; 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili yapılan incelemede, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu yaparak, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247.65 TL’den de H.İ’yi sorumlu tuttu. Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gönderildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

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