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Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi

28 Mart 2022 Pazartesi 12:20
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Dava Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi
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(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olarak 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Enver Bahçeciler, ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bahçeciler’in avukatları Süleyman Dolmacı ve Betül Ciyaslıoğlu, tahkikat memurunu sorgulamayacaklarını beyan etti.

Dolmacı, savunma haklarını saklı tutacaklarını belirtti.

Savcı Hasan Boşnak, davanın sunulan şahadet ve emareler ışığında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, huzurundaki tüm şahadet ışığında davanın 11 Nisan tarihinde oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine karar verdi. Hacımulla, Enver Bahçeciler’in tutukluluğunun devamına emir verdi.

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