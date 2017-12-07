Davasını cezaevinde bekleyecek

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de derbeder olarak yaşayan ve yalan söyleyerek insanlardan para alan Nedret Bülent Sakarya, dün sabah saat 04.00 sıralarında bindiği taksici A.Ü.’yü dolandırdı.

Şikâyet üzerine tutuklanan Sakarya aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davası görüşülünceye kadar 7 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

‘Hastayım’ diyerek taksiciyi dolandırdı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube2de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli mahkemede verdiği ifadede zanlı Nedret Bülent Sakarya’nın “sahtekârlıkla para temini” ve “derbederlik” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının 28 Kasım tarihinde A.Ü.’ye ait taksiye binerek hasta olduğunu, tedavi olacak parası olmadığını söyleyerek bir şahıstan 160 TL aldığını ifade etti.

Şikâyet üzerine önceki gün tutuklanan zanlının KKTC’de turist statüsünde bulunduğunu, hiçbir bağı olmadığını, sokaklarda yatıp kalktığını ve geçimini sağlayacak herhangi bir işi olmadığını ifade eden Çamlıbelli, ülkede derbeder olarak yaşayan zanlının aynı suçları işleyebileceğini ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.