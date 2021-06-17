Davete icabet etti

Dayı’nın daveti üzerine çiftliğe giden Bakan Çavuşoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Hayvancılık Müdürü Gönen Vurana ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman eşlik etti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, DAYI’NIN DAVETİNİ KABUL ETMİŞTİ

Mehmet Dayı adlı üretici, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen hayvan üreticilerinin eylemine katılmış ve eylem sırasında Bakan Çavuşoğlu’nu çiftliğine davet etmişti.

Bakan Çavuşoğlu da Dayı’nın davetini kabul etmişti.

Bakan Çavuşoğlu, Mehmet Dayı’nın çiftliğine giderek, incelemelerde bulundu; sorunlarını dinledi. Hayvan üreticilerinin çalışmalarını yerinde görerek, çiftlikteki çalışmaların maliyet hesapları ile ilgili gözlemlerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, teknik ekibiyle birlikte üreticilere yönelik ziyaretleri sürdüreceklerini belirtti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: “KOMİTELERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Bakanı Çavuşoğlu, üretici dostu anlayışla üretimi desteklemek için büyük çabalar ortaya koyduklarını söyledi. Üreticilerin içinde bulunduğu sıkıntıları bildiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, üreticinin üretimden kopmaması için üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Bakanlık ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından süt fiyatlarıyla ilgili uygulanmakta olan sistemin yeniden gözden geçirilmesi için oluşturulan komitelerde çalışmaların devam ettiğini aktardı.



Bakan Çavuşoğlu, yeni teşvik, destek ve fiyatlandırma çalışmaları neticesinde sürdürülebilir bir sistemin ortaya çıkabileceğini kaydetti.