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David Cezaevine gönderildi

Sahte Alman kimlik kartı ile yakalanan zanlı David Yeboah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Eylül 2021 Perşembe 15:13
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David Cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber)

Sahte Alman kimlik kartı ile yakalanan zanlı David Yeboah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının Başkasının Kimliğine Bürünme, Sahte Beyanla Kayıt Temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 23.08.2021 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Lefkoşa' da Metehan Kara Giriş Kapısına gelen Güney Kıbrıs’ta sakin zanlı David Yeboah’ın Almanya' ya gitmek amacı ile daha önceden Güney Kıbrıs’ta temin etmiş olduğu İbrahim Cisse adına isdar olunan L7VJ66MMZ nolu Alman Kimlik kartını görevli muhaceret polisine ibraz edip Kimlik Kartında adı geçen şahsın kimliğine bürünmek sureti ile KKTC'ne giriş yaptıktan sonra ayni kimlik kartı ile saat 22.00 raddelerinde Ercan Hava Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken suç üstü hali gereği tespit edilip tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Ergüleç, yasal bağı olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 02.09.2021 16:27
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