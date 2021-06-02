David People Girne’de

2010 yılında ‘Şımart kendini’ sloganı ile ortaya çıkan David People, Lefkoşa’nın ardından Girne’de de Kıbrıslı tüketicilerle buluştu.

Mekan, tasarımı ile dikkat çekiyor.

Girne Kaşkar Court mevkinde denizin kenarında muhteşem bir konumda bulunan David People, hem lezzetleri, hem de kalitesi ile fark yaratacak.

David People Girne’nin açılışı pandemi kuralları çerçevesinde 1 Haziran Salı günü gerçekleştirildi.

David People kalitesinin hayat bulduğu mekana akın eden vatandaşlar, bir yandan lezzetli kahvelerini yudumladılar öte yandan muhteşem tatlıları tadıp Girne manzarasının keyfini çıkardılar.