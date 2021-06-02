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David People Girne’de

Türkiye’nin önde gelen markası David People artık Girne’de...

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:38
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David People Girne’de

2010 yılında ‘Şımart kendini’ sloganı ile ortaya çıkan David People, Lefkoşa’nın ardından Girne’de de Kıbrıslı tüketicilerle buluştu.

Mekan, tasarımı ile dikkat çekiyor.

Girne Kaşkar Court mevkinde denizin kenarında muhteşem bir konumda bulunan David People, hem lezzetleri, hem de kalitesi ile fark yaratacak.

David People Girne’nin açılışı pandemi kuralları çerçevesinde 1 Haziran Salı günü gerçekleştirildi.

David People kalitesinin hayat bulduğu mekana akın eden vatandaşlar, bir yandan lezzetli kahvelerini yudumladılar öte yandan muhteşem tatlıları tadıp Girne manzarasının  keyfini çıkardılar.

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:51
Anahtar Kelimeler:
Girne Kaşkar CourtDavid PeopleGirne
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