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"Davranışsal Müdahale ve Gelişim Odaklı Zihniyet Eğitimi" pilot çalışmalarının değerlendirmesi yapıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde hayata geçirilen  “Davranışsal Müdahale ve Gelişim Odaklı Zihniyet Eğitimi”nin pilot çalışmalarının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

12 Kasım 2019 Salı 14:32
"Davranışsal Müdahale ve Gelişim Odaklı Zihniyet Eğitimi" pilot çalışmalarının değerlendirmesi yapıldı

Lefkoşa Eziç’te yer alan toplantıya Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Toplantıda,  Dünya Bankası Adına Kıdemli Beşeri Kalkınma Uzmanı Ahmet Levent Yener ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu  birer konuşma yaptı; ardından Uzman Psikolog Dr. Eliz Volkan gelişim odaklı zihniyet eğitimi ile ilgili bulguları aktardı.

YENER: “BAŞLANGIŞ VE ARA DÖNEM ANKETELERİNİN BULGULARINI PAYLAŞACAĞIZ”

Kıdemli Beşeri Kalkınma Uzmanı Ahmet Levent Yener, konuşmasında, eğitime katılan öğretmenleri,  iş gücü piyasasına yönelik sosyo duygusal beceriler konusunda bilgilendirmek istediklerini kaydetti.

Bu çalışma ile Kıbrıs  Türk toplumunun  kendi potansiyelini daha iyi değerlendirmesinin amaçlandığını dile getiren Yener, şöyle dedi:

“İş gücü piyasasına  katılımı artırmak, iş gücü piyasasındaki uyuşmazlıkları kaldırmak için acaba insanların düşünce yapısını okuldan başlayarak nasıl değiştirebiliriz, bunun test edildiği pilot uygulamaların yapıldığı ve belki de müfredata dahil edilerek mezun olan gençlerin iş gücü piyasasında daha bilinçli karar vermelerini sağlamaya yönelik bir çalışma.”

Bugün katılımcılarla başlangıç ve ara dönem anketlerini paylaşacaklarını  kaydeden Yener, nihai anketi tamamladıklarını ve sonuç anketini yıl sonu ya da Ocak ayında paylaşacaklarını belirtti.

Yener, çalışmanın, karar alıcıların önüne, ileriye yönelik sistemin bütün kurgusuna ve  belki de öğrencilerin düşünce yapılarını da değiştirerek nasıl ileriye götürüleceğine yönelik öneriler koyacağını düşündüklerini de söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: “EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİNİ ORTAYA KOYARAK TOPLUMU NASIL İLERİYE TAŞIYABİLECEKLERİNİN PEŞİNDEYİZ”         

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, Dünya Bankasının geçen yıldan  bu yana okullarda takip ettiği, araştırmasını yaptığı ve uyguladığı,  becerilerin nasıl  açığa çıkarılabileceği ve nasıl daha iyi kullanılabileceği konusundaki pilot çalışmanın  neticelerini görmek için toplanıldığını kaydetti.

Kendi kendine yetebilmek  ve geninde olan becerileri  ortaya çıkarabilmenin son zamanlarda dünyadaki en önemli trendlerden biri olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu,  kendilerinin de, eğitimde, öğrencilerin becerilerini ortaya koyarak toplumu nasıl  ileriye taşıyabileceklerinin peşinde olduklarını söyledi.

Dünyada markalaşmış kurumlarla bu konuyu çalışma ve doğru bir bilimsel temellerde dünyadaki uygulamaları takip etmenin önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, gelişimlerine katkı koyan Dünya Bankası yetkililerine teşekkür etti.

Okullarda yapılan uygulamaları bugün göreceklerini belirten Çavuşoğlu,  bu çalışmanın  Talim Terbiye Kuruluyla müfredat programlarını  geliştirirken kendilerine rehber olacağını belirtti.

Eğitimin her aşamasında öğrencilerin becerilerini açığa çıkarma yönünde bir program yapmaları gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, dünyada bunu yapan ülkelerin hem kendi kendine  hem de ihtiyacı olan ülkelere yetebilme konusunda yol aldığını anlattı.

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