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Davulcu: "Asgari ücret yoksulluk sınırının altında olmamalı"

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, açıklama yaptı

09 Şubat 2020 Pazar 12:14
Davulcu: "Asgari ücret yoksulluk sınırının altında olmamalı"
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 TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Şubat ayının ortalarına gelinmesine rağmen yeni asgari ücretin belirlenmemesinin çalışan kesimleri mağdur ettiğini ifade ederek, asgari ücretin bir an önce yoksulluk sınırının altında olmadan ve 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere belirlenmesini istedi.

Davulcu yazılı açıklamasında, yeni asgari ücretin belirlenmemesinin “son derece çirkin ve kabul edilemez bir davranış biçimi” olduğunu ifade ederek, Asgari Ücret Saptama Komisyonunun işlevini yerine getirmekten çok uzak olduğunu savundu ve eleştirilerde bulundu. 

Türkiye’de yapılan yoksulluk sınırı ve açlık sınırı çalışmalarına göre bir kişinin aylık yaşam maliyeti tutarının 2 bin 526 TL, aynı çalışmaya göre yoksulluk sınırının ise 6 bin 705 TL olduğunu ifade eden Davulcu, şunları kaydetti:

“Türkiye ile ülkemiz arasındaki mal ve hizmetlerdeki fiyat farklılığı ve arasan geçen 4 aylık süredeki fiyat değişiklikleri de dikkate alındığında ülkemizdeki yoksulluk sınırının 10 bin TL civarında olduğu görülebilmektedir.

Ülkemizde asgari ücreti yasasının öngördüğü yaşam standartını düzenleyecek şekilde belirleme görevi hükumet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nındır. Bu bakımdan, hükumeti yeni asgari ücreti yoksulluk sınırının altında olmayacak miktarda ve geriye dönük olarak 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde belirleyip ilan etmeye davet ederiz.”

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DavulcuAsgariücretHaberKıbrıs
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