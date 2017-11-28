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Davulcu: “Dome Hotel örneğinin teşvikinden yana tarafız”

TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Davulcu: “Dome Hotel örneğinin teşvikinden yana tarafız”

28 Kasım 2017 Salı 16:16
Davulcu: “Dome Hotel örneğinin teşvikinden yana tarafız”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Dome Hotel ile ilgili “gerçeklerle bağdaşmayan bazı iddiaların ortaya atıldığını” öne sürerek, işçi girişimi olarak yönetilen otelin karlı hale getirildiğini, devlete vergi verir durumda olduğunu belirtti. 

Davulcu, “Görülüyor ki, çalışanların birlikte hareket ederek oluşturduğu bir özyönetim modeli olan Dome Hotel, bazı sermaye çevrelerini rahatsız etmekte ve onların hizmetkarı durumundaki vekilleri harekete geçirebilmektedir” iddiasında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Davulcu, çalışanların birlik olup zora giren iş yerinin yönetimini üslenip fedakarlıkla yönetmesi esasına dayanan Dome Hotel örneğinin korunması ve devamının sağlanması gerektiğini kaydetti. 

Davulcu, “Değişim ve Kurtuluş İttifakı adına seçimlere katılacak olan TKP Yeni Güçler, bir halk girişimi olarak gördüğü Dome Hotel modelinin korunup teşvik edilerek çoğaltılmasından yana taraftır” ifadelerini kullandı. 

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