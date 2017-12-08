Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107689
ALTIN
154.225
DOLAR
3.8446
STERLİN
5.1580
EURO
4.5139
Canan Karatay bu kez erkekleri uyardı!
Canan Karatay bu kez erkekleri...
6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi!
6 yaşında dünyanın en güzeli
Instagram, mesajlaşma için ayrı bir uygulama yaptı
Instagram, mesajlaşma için ayrı bir...
Sam Rouen 71 kilo verdi inanılmaz değişti
Sam Rouen inanılmaz değişti
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!
Instagram’dan ‘store’de yeni özellik!

Davulcu: "Gezici, üst düzey makamlar tarafından korunuyor"

Davulcu, Gezici’nin yaptığı kamuoyu araştırmalarının “hileli olduğunu” iddia ederek, buna rağmen sonuçların medyada yer bulduğunu, yurttaşların gözüne kulağına sokulmaya çalışıldığını savundu.

08 Aralık 2017 Cuma 12:34
Davulcu: "Gezici, üst düzey makamlar tarafından korunuyor"
banner10

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin  Kuzey Kıbrıs’ta 7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerine “müdahale ettiğini ve devletin makamlarının bunu seyrettiğini” iddia etti. 

Yazılı bir açıklama yapan Davulcu, Gezici’nin yaptığı kamuoyu araştırmalarının “hileli olduğunu” iddia ederek, buna rağmen sonuçların medyada yer bulduğunu, yurttaşların gözüne kulağına sokulmaya çalışıldığını savundu.

Davulcu, “Söz konusu kişi hileli kamuoyu araştırma sonuçlarıyla bazı partileri olduğundan çok güçlü göstermeye çalışırken, bazı partileri de olduğundan güçsüzmüş gibi göstererek yapay algı yaratmaya çalışmaktadır. Öyle görülüyor ki, bu kişi, KKTC’de üst düzey bazı makamlar tarafından korunup kollanmaktadır. Öyle olmasa, halen Başbakan Yardımcısı olan bir parti başkanının kişiliğine hakaretamiz ifadeler kullanarak saldırmaya cesaret edemezdi. Birileri tarafından korunup kollanmasaydı bu kişi devletin ajansını FETÖ’cü suçlamasıyla tehdit etmeye cesaret edemezdi” ifadelerini kullandı. 

Seçimlerin demokratik şekilde yapılmasından sorumlu olan erkin yargı organı olduğunu belirten Davulcu, yüksek yargıyı demokrasiye sahip çıkmaya ve yapılan müdahaleleri men edip, girişimde bulunanları yargılamaya çağırdı. 
 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta besteci Kıbrıs'ta
Usta besteci Kıbrıs'ta
Din İşleri'nden Kudüs değerlendirmesi
Din İşleri'nden Kudüs değerlendirmesi
Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı düzenlenen törenle açıldı
Hasan Tahsin Karpaz Permakültür Alanı düzenlenen törenle açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim