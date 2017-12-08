Davulcu: "Gezici, üst düzey makamlar tarafından korunuyor"

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin Kuzey Kıbrıs’ta 7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerine “müdahale ettiğini ve devletin makamlarının bunu seyrettiğini” iddia etti.

Yazılı bir açıklama yapan Davulcu, Gezici’nin yaptığı kamuoyu araştırmalarının “hileli olduğunu” iddia ederek, buna rağmen sonuçların medyada yer bulduğunu, yurttaşların gözüne kulağına sokulmaya çalışıldığını savundu.

Davulcu, “Söz konusu kişi hileli kamuoyu araştırma sonuçlarıyla bazı partileri olduğundan çok güçlü göstermeye çalışırken, bazı partileri de olduğundan güçsüzmüş gibi göstererek yapay algı yaratmaya çalışmaktadır. Öyle görülüyor ki, bu kişi, KKTC’de üst düzey bazı makamlar tarafından korunup kollanmaktadır. Öyle olmasa, halen Başbakan Yardımcısı olan bir parti başkanının kişiliğine hakaretamiz ifadeler kullanarak saldırmaya cesaret edemezdi. Birileri tarafından korunup kollanmasaydı bu kişi devletin ajansını FETÖ’cü suçlamasıyla tehdit etmeye cesaret edemezdi” ifadelerini kullandı.

Seçimlerin demokratik şekilde yapılmasından sorumlu olan erkin yargı organı olduğunu belirten Davulcu, yüksek yargıyı demokrasiye sahip çıkmaya ve yapılan müdahaleleri men edip, girişimde bulunanları yargılamaya çağırdı.

