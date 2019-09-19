Dayanışma Evi’nde ‘Barış için İklim Hareketi’

Dayanışma Evi ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği Dünya Barış Günü’nü, 21 Eylül Cumartesi günü, Dayanışma Evi’ndeki kutlamayla sona erecek bir bisiklet turuyla kutluyor. Barış Günü’nün bu yılki teması “Barış İçin İklim Hareketi” olarak açıklandı.

Bisiklet turu, İklim için Gençlik Kıbrıs ile işbirliği içerisinde, iklim değişikliği temasıyla düzenlenecek. Tur, saat 18.00’de Dayanışma Evi’nden başlayıp, saat 20.00’de yine burada son erecek.

Yapılan açıklamada, bisiklet turuna kayıt olmak için [email protected] adresine e-mail gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Barış günü kutlamaları, Dj Nikoulls Katsikoronou’nun performansıyla saat 23.00’e kadar Dayanışma Evi’nde devam edecek.

Bütün etkinliklere katılımın ücretsiz olduğu sadece Dayanışma Evi’nden bisiklet kiralamak isteyenlerin 5€ / 30 TL karşılığında kiralayabilecekleri belirtildi.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye Dayanışma Evi Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Barış için İklim Hareketi (Climate Action for Peace”

Bu yılın teması, tüm dünyada barışı korumak ve yaymak için iklim değişikliği ile savaşmanın önemine dikkat çekiyor.

Bm Genel Sekreteri’nin mesajı oldukça açık: “Bu bizim hayatlarımızn kavgası ve zamana karşı bir yarıştır. Kazanabiliriz – ve kazanmalıyız. Çözüm ellerimizdedir: insanları değil, kirliliği vergilendirmek; fosil yakıtları teşvik etmekten vazgeçmek; 2020 itibariyle yeni kömür santrali inşa etmeyi durdurmak; gri yerine yeşil bir ekonomiye odaklanmak.”

Sözleri, çevresel önem arz eden bölgelerin gittikçe oteller ve binalara yer açmak için küçültüldüğü ve sıcaklık değişimlerinden de açıkca görüldüğü gibi iklim değişikliğinin sonuçlarını hissedebildiğimiz adamızda da her zamanki daha fazla önem taşıyor.”