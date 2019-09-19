Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alzheimer Derneği panel düzenliyor
“Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu...
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor

Dayanışma Evi’nde ‘Barış için İklim Hareketi’

19 Eylül 2019 Perşembe 16:10
Dayanışma Evi’nde ‘Barış için İklim Hareketi’

Dayanışma Evi ve Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği Dünya Barış Günü’nü, 21 Eylül Cumartesi günü, Dayanışma Evi’ndeki kutlamayla sona erecek bir bisiklet turuyla kutluyor. Barış Günü’nün bu yılki teması “Barış İçin İklim Hareketi” olarak açıklandı.

Bisiklet turu, İklim için Gençlik Kıbrıs ile işbirliği içerisinde, iklim değişikliği temasıyla düzenlenecek. Tur, saat 18.00’de Dayanışma Evi’nden başlayıp, saat 20.00’de yine burada son erecek.

Yapılan açıklamada, bisiklet turuna kayıt olmak için [email protected] adresine e-mail gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Barış günü kutlamaları, Dj Nikoulls Katsikoronou’nun performansıyla saat 23.00’e kadar Dayanışma Evi’nde devam edecek.

Bütün etkinliklere katılımın ücretsiz olduğu sadece Dayanışma Evi’nden bisiklet kiralamak isteyenlerin 5€ / 30 TL karşılığında kiralayabilecekleri belirtildi.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye Dayanışma Evi Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Barış için İklim Hareketi (Climate Action for Peace”

Bu yılın teması, tüm dünyada barışı korumak ve yaymak için iklim değişikliği ile savaşmanın önemine dikkat çekiyor.

Bm Genel Sekreteri’nin mesajı oldukça açık: “Bu bizim hayatlarımızn kavgası ve zamana karşı bir yarıştır. Kazanabiliriz – ve kazanmalıyız. Çözüm ellerimizdedir: insanları değil, kirliliği vergilendirmek; fosil yakıtları teşvik etmekten vazgeçmek; 2020 itibariyle yeni kömür santrali inşa etmeyi durdurmak; gri yerine yeşil bir ekonomiye odaklanmak.”

Sözleri, çevresel önem arz eden bölgelerin gittikçe oteller ve binalara yer açmak için küçültüldüğü ve sıcaklık değişimlerinden de açıkca görüldüğü gibi iklim değişikliğinin sonuçlarını hissedebildiğimiz adamızda da her zamanki daha fazla önem taşıyor.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
DayanışmaEviBarışIklim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim