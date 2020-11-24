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DAYIOĞLU: “HÜKÜMETİN KURULMASI GEREKİR”

Eski Tarım Bakanı Sami Dayıoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Dayıoğlu yaptığı değerlendirmelerde, “Bu sıkıntıları biraz olsun aşmamız için hükümeti kurmamız gerekir” dedi.

24 Kasım 2020 Salı 10:11
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DAYIOĞLU: “HÜKÜMETİN KURULMASI GEREKİR”

Eski Tarım Bakanı Sami Dayıoğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Dayıoğlu yaptığı değerlendirmelerde, “Bu sıkıntıları biraz olsun aşmamız için hükümeti kurmamız gerekir” dedi.

Ülkenin en büyük gelir kaynağının yüksek öğrenim olduğunu da söyleyen Dayıoğlu, “Önemli olan bu öğrencileri yüz yüze eğitime başlatmamız ve öğrencilerin ülkeye girişini sağlamamız gerektiğini” vurguladı.

Ekonominin çok zor durumda olduğunu söyleyen Dayıoğlu, “Lefke’nin çok güç durumda olduğunu ve sokakların bomboş olduğunu” vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Sami Dayıoğlu
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