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Dede cinayetinde cezalar açıklandı

Dede cinayeti sanığı Nidai Şanlı 27 yıl, Onur Körkurt 17 yıl, Simge Dağdur ve Ozan Körkurt 13 yıl, Zekeriya Kurucu 9 yıl hapse mahkum edildi.

26 Ocak 2021 Salı 17:26
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Dede cinayetinde cezalar açıklandı

Gazimağusa’da meydana gelen ve Nijerya uyruklu Kennedy Dede Taomwabwa’ın öldürülmesi olayında sorumlu tutulan ve aleyhlerinde adam öldürme, adam kaçırma, ciddi darp ve tecavüzkâr alet taşıma suçlarından dosya tanzim edilen sanık 1 Nidai Şanlı, sanık 2 Ozan Körkurt, sanık 3 Onur Körkurt, sanık 4 Simge Dağdur ve sanık 5 Zekeriya Kurucu ile ilgili Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı bugün saat 14.00 okundu ve sanıklar işlemiş oldukları suçlardan hapis cezasına çarptırıldılar.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak aleyhlerinde getirilen davalardan suçlu bulunan Sanık 1'e 27 yıl, Sanık 2'ye 13 yıl, Sanık 3'e 17 yıl Sanık 4'e 13 yıl ve Sanık 5'e 9 yıl hapis cezasına mahkum edildiler.

(MHA)

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