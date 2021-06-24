Dedektör Narkotik Köpekler Başarılarına Başarı Katıyor

Kardelen GÖKSU/ Gündem Kıbrıs Özel

Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan Polis Çavuşu Yılmaz Kutluhan, şu an da mevcut görev yapan 6 dedektör köpeğin bulunduğundan, 2 köpeğin ise 14 haftalık bir kursa hazırlandığından bahsetti. 2002 yılında eğitimini alıp, 2008 yılından bu yana Köpek Eğitim Merkezi’nde görev yapan Kutluhan,

“Bu tesiste köpeklerin barınması sağlanıyor, damızlık köpeklerin doğumları yapılıyor, dışardan hibe usulü ile bize bağışlanan köpeklerin ilk temel eğitimleri verilip kursa hazırlanması sağlanmaktadır” dedi.

Köpeklerin eğitiminden bahseden Kutluhan, “Yavruluk döneminde ya da damızlık şeklinde olan köpekleri sosyallik eğitimi veriyoruz ve belli aşamalardan sonra alacakları eğitimlerin ön eğitimlerini veriyoruz” diyerek konuştu.

“HAVALİMANI, DENİZ LİMANLARI, KARA KAPILARI VE BİRÇOK BİNADA GÖREVDELER”

Dedektör köpeklerin arama yaptıkları yerler hakkında bilgi veren Polis Çavuşu Yılmaz Kutluhan, “Eğitim kurs süreçlerini tamamlayan köpeğimiz, deniz ve havalimanları, merkezi aramalarda, bina, ev ve araç aramalarında kullanılmaktadır” dedi.

“11 FARKLI MADDEYİ TESPİT EDEBİLİYORLAR”

Tespit ettikleri maddeyi eğitmenine 2 farklı şekilde göstermelerinden bahseden Yılmaz Kutluhan, “Köpeklerimiz iki farklı tepki vererek maddeyi tespit ettiğini göstermektedir. Bunlardan biri aktif tepki yani patileriyle tırmalayarak ikinci ise, pasif tepki yani oturarak veya yatarak belli etmektedir. Bunun dışında narkotik köpeklerine madde veriyor muyuz diye soruluyor, bu kesinlikle mümkün değil biz, köpeğimizin bulmasını istediğimiz maddeyi bulabilmesi için ödül yani oyuncak yöntemiyle çalışmaktayız. Köpeğimiz maddeyi yoğun kokusuyla bulunca önce maddeyi teyit ediyoruz ve ödül olarak oynamak istediği oyuncağı veriyoruz. Aynı zamanda dedektör köpeklerimiz aktif olarak 11 farklı maddeyi bulabilmektedir.” diyerek devam etti.

“CEZAEVİNDE TELEFON TESPİT EDEBİLİYORLAR”

Dedektör köpeklerin ayrıca cezaevinde cep telefonu bulabildiğinden bahseden Kutluhan, “Sadece eğitimlerimiz Köpek Eğitim Merkezi’nde kısıtlı değil, cezaevinden gardiyanlara da köpek eğitimi verildi ve yakın zamanda ikinci bir köpekle de eğitim yapıldı. Ekstra uyuşturucu madde dışında cezaevindeki köpeğimiz telefon bulmaktadır” dedi.

“TEMEL İTAATİ TERCİH ETMİYORUZ, POZİTİF EĞİTİMDEN YANAYIZ”

Temel itaat eğitimi değil de pozitif eğitim kullanmayı tercih ettiklerinden bahseden Kutluhan, “Bizler pozitif eğitim kullanarak köpeğimizin maddeyi bulmasını ve bunun ardından oyuncakla oynamasını sağlamaktayız. Temel eğitim, köpeğin ırkıyla alakalıdır. Bazı köpeklerde temel eğitim ters tepebiliyor. Bizim istediğimiz köpeğimiz yanımızda otursun bize itaat etsin değil, bizim amacımız maddeyi bulup ödülüne kavuşması. Şov köpeği değil bizim köpeklerimiz. Pozitif enerji ile aramalarını gerçekleştirsin ve oyuncağıyla oynasın istiyoruz, köpeklerde baskılama ile eğitimlerinde ve aramalarında gerileme olduğunu tespit ettik. Temel itaati tercih etmiyoruz, pozitif eğitimden yanayız” dedi.

“BİZİ BU NOKTAYA GETİRENLER ONLARDIR”

KKTC’de İlk dedökter köpek olan Roksy’den ve üstün başarılarıyla ilgi çeken Zeytin’den bahseden Yılmaz Kutluhan, “Roksy isimli köpeğimiz büyük başarılar elde etmiştir. Bu başarılar sayesinde köpeklerimizin burada uyuşturucu maddeyi bulabiliyor cevabını verdi. Aynı zamanda Zeytin isimli köpeğimizin de üstün başarılarıyla birlikte birçok başarılı iş gerçekleştirdik. Bizlerin var olduğunu ve bizleri bu noktaya getirenler aslında bu kahramanlardır. Roksy köpeğimizin de aynı zamanda dışarda hemen yanımızda anıtı mevcuttur. Biz buradan gitsek bile Roksy burada kalacak, bizden sonra gelen polis arkadaşlarımıza kalacaktır. Köpeğimizin anıtıyla biz burada varız ve bunu başardık diyebiliyoruz ve bir anıt mezar yaptırdık. İyi ki varsın Roksy” dedi.