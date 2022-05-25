Dedezade: Protokol Çok Başarılıdır

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İş insanı Asım Dedezade, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Mali İşbirliği Protokolü’nü değerlendiren Dedezade, “Son iki yılda Türkiye daha da ileri gitti biz daha da geri kaldık. Müthiş bir çalışma yapıldı ve protokolü çok başarılı buluyorum. Ferdi sabit Soyer protokolü tenkit etti. Osmanlı döneminden kalan eski ederler tamir edilecek ve korunacak. Gidip bir arkadaşımdan protokolü gidip aldım. Ama Soyer’in tenkit ettiği o maddenin üzerinde bir madde daha yazar. Bütün KKTC’de tarihi ve kültürel varlıklar restore edilecek ve bir sonraki nesillere devredilecek. Onun için bu protokol çok başarılıdır. Herkes cımbızla laf çekip onu duyuruyor. Bunlara ne gerek var?” diye sordu.



Dedezade, “Bu protokolün biraz geç duyurulmuş olması ve Serdar Denktaş’ın bir programda buna ilhak kelimesinin kullanımına yol açacak açıklamalar yapması, protokolü o gözle okumaya itti. Denktaş’ın bu protokolü okurken böyle düşünmeye yol açabilecek açıklamalar yapmasının sanırım bir nedeni var” dedi.



Dedezade, “İlk defa bir protokol okudum. 3 sayfa ön sözü var ve orada duyuruyor bilhassa bölgemizde çok ani değişiklikler olmak üzeredir. Ey Kıbrıs Türkü bunu iyi bil diyor ve bir dinamizm içerisinde gelişmeleri sıkı takip etmelisiniz diyor. Bende yanınızda olacağım ve elinizden tutacağım diyor. Bütün bunlar muhalefet tarafından entegrasyona, ilhaka gidiyoruz söylemlerine neden oluyor. Buna kötü olarak bakmak sadece bize Kıbrıs Türküne bir kayıp oluşturur. Ben herkese öneriyorum ki protokol maddelerinden öte ön yazıyı okusun. Çünkü o ön yazıdır bizi dünyaya hazırlayan. KKTC’de en önde gelen konu sendika ile anlaşma imzalamak değildir.” dedi.