Dedezade’den sine-i millet yorumu; “Bu kadar acemilik olmaz”

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İş insanı Asım Dedezade, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

HP PM’nin aldığı Sine-i Millet kararını değerlendiren Dedezade, “Kudret bey ne isterse yapar ama ben yaptıklarını yanlış görüyorum. Sine-i Millet kararını da yanlış görüyorum. İlk dörtlü koalisyon döneminde de dörtlü hükümet kurulmadan Özersay halkın kendine verdiği görev Özgürgün ile hükümet kurmasıydı. Halkın seçmediği bir siyasinin başbakanlığı altında görev kabul etti. Bugünde bu hükümetin meşru olmadığını söylüyor. Özersay’a bir hatırlatma yapayım. 1993 yılı Aralık ayında genel seçime gittik bu ülkede. Dr. Eroğlu seçimi kazandı yüzde 29.80 ile. DP kurulduğunda Listede 11 numara kurucu üye bendim. Seçim açıklandı. Aralık 93’te seçimi Eroğlu kazandı. Aradaki fark çok yakındı. Ancak DP ve rahmetli Ösker Özgür ve CTP’si hükümeti kurmak için anlaştılar. Bu duyurudan sonra rahmetli Denktaş, Eroğlu’nu çağırmadı hükûmeti kurmak için diğer 2’sini çağırdı. Ben o gün 11 numaralı kurucu üye olarak DP’de buna karşı çıktım. 11 numaralı kurucu üye olmam demokrasiyi çiğnememe neden olamaz. Hiçbir kişi daha bulamadım bu görüşümü destekleyecek olan. Çünkü herkes Eroğlu’nun devirdiği için mutluydu. Yanlış o gün yapıldı. O günden sonra anladım ki bana göre değil bu oyun. Kendi kendini yememen lazım. Bugün olan da budur” dedi.

Dedezade, “Özersay’ı yakinen tanımam. Partisini de içten tanımıyorum. Ama bu kadar acemilik olmaz. Yapacağın her hareket dönüp seni vuracak ve bir başkası faydalanacak. Bu harekette 3 kişi için ara seçim tütüyor. Ya CTP’ye yarayacak ya da UBP’ye. Bu girişimi anlamakta zorlanıyorum” dedi.

Dedezade, “Ben vatandaşım benim zamanıma da yazık. Benim çalışıp üretmem lazım. Bunlar her gün bir delilik koyuyor önümüze. Hangi birini takip edeceğim? Böyle iş mi olur? Ben hayatımda bu kadar acemi siyasi insanların bir araya gelmesine rastlamadım. Burada bir hata var. Bu iş tamam değil” diyerek eleştiride bulundu.