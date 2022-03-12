Künye
Kıbrıs 5
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Dedikodu gerekçesiyle kurşun yağdırdı

Girne’de meydana gelen katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Ş.A.T dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

12 Mart 2022 Cumartesi 10:11
151 Okunma
Dedikodu gerekçesiyle kurşun yağdırdı
banner108

Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Üzeyir Koçer, olayın 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Üzeyir Koçer, zanlının dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile F.A'ya 3 el ateş ettiğini ifade etti.

Üzeyir Koçer, yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Müfettiş Üzeyir Koçer, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığını ancak olay yerinde 9 mm silaha ait bir adet boş kovan bulduklarını söyledi.

Koçer, silahın arandığını açıklarken, zanlının ateş edip etmediğini incelemek için alınan swap örneği sonucunun henüz gelmediğini ifade etti.

İncelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirten Koçer, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahaddeti değerlendiren mahkeme talebi onaylayarak zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıt fiyatlarına isyan!
Akaryakıt fiyatlarına isyan!
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
Ataoğlu: Önemli temsilcilerle görüşme fırsatı bulduk. KKTC için büyük şans
Ataoğlu: Önemli temsilcilerle görüşme fırsatı bulduk. KKTC için büyük şans









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim