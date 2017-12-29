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Define avcıları 3 ay hapse gönderildi

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Taşkent’te bir mağarada 1974’te bir Rumun gömdüğü 20 kilo altını aramak için kazı yaparken suçüstü yakalanan Ercan Gürler, Kenan Karataç ve Sefa Çelik aleyhindeki dava karara bağlandı

29 Aralık 2017 Cuma 10:36
Define avcıları 3 ay hapse gönderildi
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Taşkent bölgesinde bulunan Bufavento Kalesindeki bir mağarada 2016 yılı Temmuz ayında define aradıkları esnada tespit edilen sanıklar Ercan Gürler, Kenan Karataç ve Sefa Çelik hakkındaki dava dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan ağır ceza heyeti, oybirliğiyle sanıkları 3’er ay hapis cezasına mahkûm etti.

Kısa yoldan zengin olmak istediler

Oy birliği ile alınan kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanıkların suçu 2016 yılında Bufavento Kalesinde mağarada define ararken tespit edildiklerini anımsattı.

Beyoğlu, Ercan Gürler, Kenan Karataç ve Sefa Çelik’in on gün boyunca define aradıkları mağarada jeneratör, piknik buzluğu ve kazı işlerinde kullanılan aletler bulunduğunu dile getirdi.

Sanıklar, 29 Temmuz 2016 tarihinde yakalanmış, kayaları kazarak mağara haline dönüştürmüştü. Kimsenin fark etmemesi için mağarayı ağaçlarla saklayan define avcıları Orman Dairesi personeli tarafından fark edilmişti.

Tutuklanan sanıkların ifadelerinde savaş döneminde Rumlardan kalan ganimet altınları aradıklarını söylediklerini kaydeden Beyoğlu,  sanıkların eski eserler yasasına aykırı hareket etmek suçundan yargılandıklarını ifade etti.

Beyoğlu, sanıkların kısa yoldan zengin olmak için bu suçu işlediklerini dikkati çekti.

10 yıla kadar hapisliği var

Kıdemli Yargıç, Ercan Güler’in bir Rum şahsın 1974 yılında mağarada bıraktığı altınları aramayı kabul ettiğini, diğer iki sanığa söylediğini ve diğer sanıkların da böylelikle suça iştirak ettiğini anlattı.

Beyoğlu, Güler’in ilk etapta suçunu kabul ettiğini, diğer iki sanığın ise suçlarını kabul etmeyip yargı aşamasında kabul ettiklerini belirterek, define aramaya teşvik eden ismin Güler olmasına rağmen bu nedenden dolayı ceza takdir ederken sanıklar arasında ayrım yapmayacaklarını dile getirdi.

Eski Eserler Yasasına aykırı hareket etmek suçunun 10 yıla kadar hapis ve 400 TL para cezası öngördüğünü belirten Beyoğlu, ceza ve para cezası arasındaki farktan dolayı yasal mevzuatın incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Macera cezaevinde noktalandı

Sanıkların 9 Kasım 2017 tarihinden beridir cezaevinde yargılanmayı beklediklerini kaydeden Beyoğlu,  tüm olgular ışığında sanıkları suçlu bulup mahkûm ettikleri davadan 3’er ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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