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Değer, yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

21 Haziran 2019 Cuma 20:23
Değer, yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Doğanköy’de tartıştığı eski kız arkadaşının kafasına taş atıp çatlamasına neden olan Lokman Değer tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Lokman Değer’in vahim zarar suçundan tutuklandığını söyledi.

 Yanaroğlu, 18 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00 sıralarında Doğanköy’de Narlı Sokak Apartmanında yaşayan Lokman Değer’in kendisi ile konuşmak istemediği gerekçesiyle konu ikametgahın balkon kısmında bulunan eski kız arkadaşı A.A’ya hakaret edip, cinsel tacizde bulunduktan sonra avludan yerden almış olduğu taşı kız arkadaşının kafasına atarak çatlamasına neden olduğunu söyledi.

Zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve tanıklara etki edebileceğini belirterek, zanlının 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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