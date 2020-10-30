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DEĞERLERİMİZE SAYGISIZLIK!

Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi’nde Yiğitler Burcu’nda bulunan Bener Hakkı Hakeri’nin büstünün, yanına yığılan çöpler tepkiyle karşılandı.

30 Ekim 2020 Cuma 09:50
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DEĞERLERİMİZE SAYGISIZLIK!

ÖZEL HABER

Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi’nde Yiğitler Burcu’nda bulunan Bener Hakkı Hakeri’nin büstünün, yanına yığılan çöpler tepkiyle karşılandı.

Araştırmacı, yazar ve eğitimci Bener Hakkı Hakeri’nin Kıbrıs Edebiyat Derneği’nin girişimleriyle 2014 yılında dikilen, sonrasında bir saldırıya uğrayarak kırılan ve 2016 yılında yenilenen büstün çevresine yığılan çöpler, bölgeyi ziyaret eden kişilerin tepkisiyle karşılanıyor.

Gündem Kıbrıs’a konuşan duyarlı vatandaşlar, “Kültürel ve tarihi değerlerimize verilen önem bu mu? Bu çöplerin buraya yığılması, hiç olmadı, yakışmadı. Bir an önce temizlenmeli ve bu kültür bilinci topluma yerleşmeli” dedi.

Son Güncelleme: 30.10.2020 10:53
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