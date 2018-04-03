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Değil ölüye canlıya saygı yok

Lefkoşa Mezarlığı içerisine gelişigüzel park eden araçlar, mezarlığa gelen vatandaşların tepkisine neden oluyor.

03 Nisan 2018 Salı 09:33
Değil ölüye canlıya saygı yok

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Lefkoşa Mezarlığı içerisine gelişigüzel park eden araçlar, mezarlığa gelen vatandaşların tepkisine neden oluyor. Adeta vatandaşların mezarlarına ulaşımı engelleyen araç sürücüleri uyarı ve ikaz tabelalarına rağmen “saygısızca” araçlarını yol ortalarına ve mezarlık girişlerini kapatacak şekilde bırakıyorlar. 

Mezarlıkta yatan yakınlarının mezarlarına bakmaya veya üzerindeki bitkileri sulamak için gelen vatandaşlar bu durum karşısında tepkileri sosyal medyadan veya basın kuruluşlarına gönderdikleri fotoğraflarla gösteriyor. 

Bu duruma oldukça sinirlenen vatandaşlar, “araçlarını dışarıya park edip yürüseler ne olur sanki” diyerek, saygısızlık yapanları uyarmak istiyor. “Canlılara saygınız yok bari ölülere olsun “ dediler.

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