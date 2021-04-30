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Değirmenlik Belediyesi Antijen Testi Uygulamasına Başlıyor

Değirmenlik Belediyesi, kendi personeli bünyesinde oluşturduğu sağlık ekipleri ile antijen testi uygulamasına başlıyor.

30 Nisan 2021 Cuma 11:03
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Değirmenlik Belediyesi Antijen Testi Uygulamasına Başlıyor

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu, Yüksek Hemşire Laden Serinsu Konuşur’un, Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle oluşturduğu eğitimli ekibi, bundan böyle Değirmenlik Belediyesi bünyesinde antijen testi yapacak.

Antijen testi uygulaması; 4 Mayıs Salı günü, Meriç’te bulunan Gündüz Bakım Merkezi’nde,  Yüksek Hemşire Laden Serinsu Konuşur ve ekibi tarafından, saat 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanmaya başlanacak.

Testler ayrıca; 6 Mayıs Perşembe günü de yine saat 09.00-12.00 saatleri ve 13.00-16.00 saatleri arasında Değirmenlik’te bulunan Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapılacak.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Sağlık Bakanlığı ve tüm ekibine, ayrıca Değirmenlik Belediyesi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Antijen testini bakanlar kurulu kararı ile ilk etapta yaptıracak meslek grupları şunlar:

Restoran / kafe / pastane / bar çalışanları, meyhane çalışanları, kıraathane / kahvehane / kafeterya / lokal çalışanları, bet ofis çalışanları, berber / kuaför / dövme / güzellik salonu çalışanları, 12’nci sınıf öğretmenleri / kreş öğretmenleri.

Anahtar Kelimeler:
Değirmenlik BelediyesiAntijen Testi
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