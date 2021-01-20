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Değirmenlik Belediyesi covid-19 aşısı için kayıt almaya başladı

Değirmenlik Belediyesi, belde sınırları içerisinde yaşayan ve aşı olmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara Covid-19 aşısı yapılması için kayıt almaya başladığını duyurdu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 15:28
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Değirmenlik Belediyesi covid-19 aşısı için kayıt almaya başladı

Değirmenlik Belediyesi, belde sınırları içerisinde yaşayan ve aşı olmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlara Covid-19 aşısı yapılması için kayıt almaya başladığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kayıt olmak için asi.covid19.saglik.gov.ct.tr sayfasından ön kayıt yaptırmak gerektiği belirtildi.

Açıklamada, internet üzerinden yapılan aşı kaydı ile ilgili sorun yaşayan, yardım isteyen, kayıt yaptıramayan vatandaşların, 0533 888 25 08, 0533 850 59 98, 0542 888 25 40, 232 33 22 veya 232 36 33 numaralı telefonlardan belediye personeline ulaşabilecekleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aşı merkezlerine ulaşımları konusunda sıkıntı yaşayanların da transferleri için yukarıda belirtilen telefon numaralarından belediye personeline ulaşılabilecekleri kaydedildi.

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