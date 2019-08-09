Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Romanya'da iz bıraktı

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Orak Grubu, Romanya’nın Pieatra Neamt şehrinde düzenlenen “XXII. Editation International Folk Dans Festivali”ne katıldı. 

09 Ağustos 2019 Cuma 15:15
Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Romanya'da iz bıraktı

Belediyeden verilen bilgiye göre, Festivale katılan grup yurda dönüşünün ardından Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti. 

Karavezirler, Romanya’nın ev sahipliği yaptığı ve KKTC’nin yanı sıra Komombiya, Sırbistan, Ermenistan, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti’nin katıldığı festivalde gösterdikleri başarıdan dolayı grup üyelerine teşekkür etti.

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Direktörü Tahir Kaptanoğlu ile eğitmenler Salih Kurtel, Ebru Kurtel, Nurtaç Altan ve  -Halk Dansları Topluluğu müzisyenlerinden Murat Çırakoğlu, Osman Korkmaz, Serin Aktaşlı ayrıca, kafileye eşlik eden As Başkan Mustafa Şehitoğlu, As Başkan Yardımcısı Hasan Güneşel ve Laika Çakır; da Romanya’daki festival hakkında Başkana bilgi verdi.

Festivalin ilk gününden finaline kadar Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılandığını anlatan kafile yöneticileri, “Bir festivali daha başarıyla tamamladık, gençlerimiz yeni deneyimler elde ederken, hem ülkemizi hem de Değirmenlik temsil edilmiş, alkışlanmıştır” dedi.

Başkan Ali Karavezirler, bu önemli organizasyona katılımda iletişimi sağlayan Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı ve Cioff Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa’ya da teşekkür etti. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Değirmenlik Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KDV beyan verme ve ödeme tarihi 23 Ağustos’a kadar uzatıldı
KDV beyan verme ve ödeme tarihi 23 Ağustos’a kadar uzatıldı
UBP’den bayramlaşma programı
UBP’den bayramlaşma programı
Gazimağusa’daki Uyuşturucu Olayı İskele ve Girne’ye de Uzandı
Gazimağusa’daki Uyuşturucu Olayı İskele ve Girne’ye de Uzandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim