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Değirmenlik Belediyesi'nde 5 vaka

Değirmenlik Belediyesi personellerinden 5 kişinin corona testi pozitif çıktı

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:16
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Değirmenlik Belediyesi'nde 5 vaka

Değirmenlik Belediyesi'nde personele düzenli yapılan PCR test sonuçlarına göre bugün 5 yeni corona virüs vakasına rastlandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler vakalardan ikisinin bir haftadır işe gelmediğini kaydetti.

Personelleri vardiyalara bölerek tedbir aldıklarını anlatan Karavezirler, "Personele düzenli testler yapıyoruz. Bugün gelen neticelere göre 5 personelimizde corona virüse rastlandı" dedi.

Vakalardan birinin ağır vasıta süren bir kişi, diğer ikisinin de temzilik bölümünde olduğunu anlatan Karavezirler, yerel bulaşın önüne geçilmesinin gerektiğini belirtti.  

Kaynak : Ses Kıbrıs

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